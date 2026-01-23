«Ак Барс» подписал новый контракт с защитником Никитой Лямкиным, сообщает пресс-служба казанского клуба. Соглашение с игроком действует до конца сезона-2028/2029.

«Никита – ведущий защитник КХЛ, лидер «Ак Барса» и командообразующий игрок. Он обладает уникальным сочетанием качеств, одинаково хорошо может играть и в защите, и в нападении, готов к любой роли на льду. К тому же, выигрывал здесь Кубок Гагарина и прекрасно знает, что такое «Ак Барс» для Казани и Татарстана. Мы очень рады, что сам Никита был заинтересован в продолжении карьеры в «Ак Барсе». Это позволило нам подписать контракт на три года, который даёт клубу стабильность и возможность комфортно выстраивать будущее команды", — приводит слова генеральный менеджер «Ак Барса» Марата Валиуллина пресс-служба клуба.

29-летний хоккеист провёл 41 матч в текущем сезоне, отметившись тремя заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего на счету Лямкина 615 игр в КХЛ и 161 (25+136) очко. За казанский клуб Никита выступает с 2017 года.