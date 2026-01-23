«Динамо» проиграло пятый раз в последних шести матчах в КХЛ

Хоккейный клуб (ХК) «Динамо» проиграл ХК «Лада» в Тольятти со счетом 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в пятницу, 23 января, сообщили в агентстве городских новостей «Москва».

© Вечерняя Москва

Для московского клуба это пятое поражение в последних шести матчах.

Следующее соревнование ХК «Динамо» проведет на своeм льду 26 января, соперником также станет клуб «Лада», передает агентство.

В ноябре прошлого года столичный «Динамо» отправил в отставку главного тренера ХК Алексея Кудашова. Он возглавлял команду с 2021 года. Тренер провел с клубом 321 матч, занимая третье место по этому показателю в истории клуба. Кудашов воздержался от комментариев по поводу своего увольнения.

В Москве с 3 по 7 февраля пройдет Московская неделя хоккея. Как сообщили в пресс-службе департамента спорта столицы, для горожан и гостей города подготовили серию тематических мероприятий, встречи с известными спортсменами и концертную программу.