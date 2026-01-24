Дорофеев вошел в историю «Голден Найтс»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вегас Голден Найтс». На момент написания новости счёт в матче 4:3 в пользу гостей.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил свою 77-ю шайбу в 199-м матче в карьере. До отметки в 200 игр в составе «Вегаса» столько же или больше голов имели лишь три игрока клуба: Макс Пачиоретти (90), Джек Айкел (82) и Уильям Карлссон (77).

В текущем сезон российский хоккеист проводит 50-й матч, на своём счету он имеет 37 очков, из которых 22 заброшенные шайбы и 16 результативных передач.