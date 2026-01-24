Кучеров установил рекорд НХЛ XXI века

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров стал автором уникального рекорда.

В матче против "Чикаго", в котором "молнии" победили в серии буллитов, 2:1, Кучеров стал автором гола.

С начала 2026 года Кучеров набрал 23 очка (7 шайб и 16 голевых передач) в 10-ти проведенных матчах. В XXI веке такой результативности не показывал никто.

Последним игроком, кто смог набрать столько же очков за первые 10 игр года, был канадский форвард Марио Лемье. Игрок "Питтсбурга" сделал это в 1997 году (26 очков), он также набрал 23 очка в 1996-м.

Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 74 очка (25+49) в 45-ти играх.