Гол Овечкина помог «Вашингтону» выиграть в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари, завершилась с результатом 3:1 в пользу «столичных». В составе победившей команды голами отметились Хендрикс Лапьер, Алексей Протас и Александр Овечкин, который забросил шайбу в пустые ворота. Единственный гол канадской команды оформил Морган Фрост.

Для Овечкина этот гол стал 918-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Вашингтон» идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 56 очков за 52 матча, и пока не находится в зоне плей-офф. Команда «Калгари» расположилась на 14-й строчке Западной конференции, вне зоны плей-офф, имея в активе 47 очков после 51 игры.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.