Овечкин забил свой 918-й гол и обновил снайперский рекорд НХЛ

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил снайперский рекорд в НХЛ, забросив 918-ю шайбу в карьере.

Форвард отметился голом в игре регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз». «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу со счетом 3:1.

Овечкин прервал свою пятиматчевую безголевую серию. Сейчас российский хоккеист - единоличный рекордсмен НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах.

Ранее стало известно, что в России снимут байопик об Александре Овечкине.