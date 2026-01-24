Хоккеисты "Амура" продлили серию поражений, уступив "Металлургу"

Хабаровский "Амур" со счетом 2:4 проиграл магнитогорскому "Металлургу" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 6 763 зрителей.

У "Металлурга" шайбы забросили Люк Джонсон (8-я минута), Никита Михайлис (42), Роман Канцеров (44) и Дерек Барак (52). В составе хабаровской команды отличились Ярослав Лихачев (20) и Евгений Грачев (58).

"Амур" потерпел восьмое поражение подряд. В последний раз команда побеждала 27 декабря, переиграв на выезде астанинский "Барыс" (4:1).

"Металлург" набрал 78 очков по итогам 48 матчей, команда возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата. "Амур" занимает 9-е место в Восточной конференции с 39 очками после 48 игр. В следующем матче "Металлург" 27 января примет челябинский "Трактор", "Амур" днем ранее сыграет в гостях против екатеринбургского "Автомобилиста".