Хоккеисты "Торпедо" разгромили СКА со счетом 6:0

Нижегородское "Торпедо" со счетом 6:0 одержало разгромную победу над петербургским СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 500 зрителей.

Голы забили Сергей Гончарук (10-я минута), Василий Атанасов (14), Кирилл Свищев (17, 37) и Егор Виноградов (30, 53).

"Торпедо" занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 49 матчах. СКА идет на 8-й позиции с 53 очками по итогам 47 встреч.