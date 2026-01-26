«Авангард» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв «Адмирал»

Омский «Авангард» добился домашней победы над владивостокским «Адмиралом» (5:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ХК «Авангард»

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Потуральски, Константин Окулов, Семен Чистяков и Наиль Якупов, оформивший дубль.

У «Адмирала» забили Оскар Булавчук и Степан Старков, Дмитрий Завгородний в третьем периоде не реализовал штрафной бросок. Для 22‑летнего Булавчука, который является уроженцем Омска и воспитанником «Авангарда», гол стал дебютным в его первой игре за «Адмирал».

«Авангард» одержал пятую подряд победу, набрал 69 очков и идет третьим в Восточной конференции. «Адмирал» (34) потерпел девятое поражение кряду, команда замыкает таблицу на Востоке КХЛ.