«Вашингтон» продлил контракт с российским нападающим Тринеевым

«Вашингтон Кэпиталз» продлил контракт с российским хоккеистом Богданом Тринеевым, сообщается на сайте клуба НХЛ.

© x.com/capitals

Новое соглашение с 23‑летним форвардом рассчитано на два года, общая сумма договора — 1,8 миллиона долларов. Первый год контракт Тринеева будет двусторонним (850 тысяч в НХЛ или 225 тысяч в АХЛ), второй — односторонним (950 тысяч).

Тринеев провел за «Кэпиталз» два матча и не отметился результативными действиями.