«В концовке сами создали себе проблему». Гришин — о победе «Нефтехимика» над «Барысом»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу над «Барысом» (3:2) и заявил, что его команда сама создала себе проблему в концовке.

– Очередная игра с «Барысом», которая не отличалась от предыдущих матчей с астанинским коллективом. Мы увидели открытый хоккей, где было много моментов у обеих команд. При этом вновь счёт на табло скромный. Как-никак, и мы, и соперник хорошо играл в обороне, да и вратари молодцы! Нам удалось открыть счёт в матче, а потом удвоить преимущество. Но в концовке создали себе проблему…

– Сегодня вы изменили сочетания звеньев…

– Мы изменили порядок выходов звеньев. А Селезнёва мы решили попробовать в тройке с Николишиным и Заседой. В прошлой игре мы по ходу встречи пробовали такое сочетание, тогда им удалось забить. Поэтому сегодня мы изменили сочетания, хотя после первого периода вернулись к прежнему варианту.

– Впереди шестидневная пауза. Как будете готовиться?

– Как и перед предыдущей паузой, завтра мы потренируемся в зале. Потом ребята два дня отдохнут, проведут время с семьями. А 28-го числа мы соберёмся и начнём готовиться к выездной серии матчей, — приводит слова Гришина пресс-служба «Нефтехимика».