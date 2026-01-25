«Торпедо» обменяло Кирилла Воронина в минское «Динамо» на Александра Яценко

«Торпедо» и минское «Динамо» совершили обмен хоккеистами, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Система «Торпедо» пополнилась защитником Александром Яценко, в белорусский клуб отправился нападающий Кирилл Воронин.

«Логика принятого решения основывается на необходимости предоставления возможности постоянной игровой практики для Кирилла Воронина в хорошо знакомом ему клубе. Это честно по отношению к взрослому и уважаемому нами спортсмену, проведшему четыре сезона в «Торпедо». Приобретение Александра Яценко – одного из лучших защитников нескольких сезонов МХЛ – для нас безусловный плюс, поскольку мы сможем предоставить ему дальнейшее развитие в системе клуба. Кроме того, на следующий сезон у него сохраняется статус лимитчика, дающий право дополнительной заявки на матчи КХЛ, ВХЛ. Мы были не единственными претендентами на него, и рады, что переход состоялся именно в «Торпедо». От лица клуба благодарю Кирилла за добросовестную работу на благо «Торпедо». Александр, добро пожаловать!» — приводит слова генерального директора «Торпедо» Евгения Забуги пресс-служба нижегородского клуба.

20-летний Яценко в нынешнем сезоне провёл 39 матчей за «Динамо-Шинник» в МХЛ и заработал 29 (7+22) очков. На счету 32-летнего Воронина 39 матчей в текущем сезоне за «Торпедо» и 6 (4+2) очков. Ранее Кирилл уже играл за минский клуб с 2020 по 2022 год.