СКА обменял Локтионова на Уилсона из «Сибири»

Российский нападающий Андрей Локтионов в результате обмена перешел из петербургского СКА в «Сибирь», сообщает пресс‑служба КХЛ.

© КХЛ

«Сибирь» взамен получила канадского форварда Скотта Уилсона.

В текущем сезоне Локтионов набрал 7 (1+6) очков в 34 матчах. На счету Уилсона 43 игры, в которых он забросил 10 шайб и сделал восемь результативных передач.

Также уфимский «Салават Юлаев» переподписал контракт с вратарем Ильей Коноваловым. Новое соглашение, рассчитанное до 31 мая 2026 года, носит односторонний характер.