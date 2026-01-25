«Локомотив» обыграл «Спартак» и возглавил Запад КХЛ, Каюмов забил рекордный гол

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, которому ассистировали Рихард Паник и Артур Каюмов. В середине первого периода Никита Коростелёв сравнял счёт с передач Ивана Морозова и Павла Порядина. Во втором периоде Артур Каюмов вновь вывел гостей вперёд в матче, этот гол позволил форварду повторить снайперский клубный рекорд «Локомотива». В начале третьего периода дебютный гол за «Спартак» забил Даниил Гутик и сравнял счёт. На 58-й минуте матча после видеопросмотра был отменён гол защитника «Локомотива» Артёма Сергеева из-за помехи вратарю. В овертайме победу одержали гости благодаря голу Байрона Фрейза.