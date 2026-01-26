Заслуженный тренер России раскритиковал работу Ларионова в СКА

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о проблемах СКА и неудовлетворительной работе главного тренера Игоря Ларионова. Петербургский клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

– Ещё перед стартом чемпионата вы опасались за сезон СКА. Оказались правы?

– Не совсем. Не ожидал, что сезон Санкт-Петербурга пойдёт по нисходящей. У клуба очень мощные кадровые и финансовые возможности, плюс есть хорошая подпитка из команд ВХЛ и МХЛ. Прогнозировал, что СКА тяжело стартует, но постепенно выйдет на курс середняка. В реальности оказалось хуже – спад продолжается и даже набирает ход.

– Причина – тренерская?

– В первую очередь. У тренера может быть много громких слов, в принципе, это не противоречит нашим традициям. Но эти слова нужно подтверждать ежедневной работой – тренировочным процессом, выстраиванием внутреннего климата, философии, стратегии и так далее. А когда слов много, а дел мало, да они ещё и противоречат словам, кризис неизбежен. Мы его и видим, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.