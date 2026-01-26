Выяснилось, какую компенсацию «Рейнджерс» хотят получить за Панарина

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что менеджеры «Нью‑Йорк Рейнджерс» хотят получить как минимум выбор в первом раунде драфта и еще несколько активов при обмене российского нападающего Артемия Панарина.

Ранее стало известно, что генменеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о скорой перестройке команды, после чего Панарину сообщили, что ему не будет предложен новый контракт. Действующее соглашение форварда с «Рейнджерс» с годовым окладом 11,64 млн долларов рассчитано до 30 июня.

— Сейчас все сосредоточены на Панарине, и если вы помните, в прошлом году Брок Нельсон был обменен из «Айлендерс» в «Колорадо» на Кэла Ричи, выбор в первом раунде и условный выбор в третьем раунде. Были и другие игроки, но это были ключевые элементы, и, похоже, именно с этого сейчас начинаются переговоры «Рейнджерс» с Панариным. Теперь вопрос в том, согласится ли он подписать продление контракта, есть ли другие варианты. У него есть пункт о полном запрете на обмен, поэтому он сам решает, куда перейти. Но я думаю, что некоторые команды задаются вопросом, возможно ли продление контракта в рамках этой сделки, — приводит слова Фридмана BLS со ссылкой на эфир канала Hockey Night in Canada.

В нынешнем сезоне 34‑летний Панарин провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 56 (19+37) очков.