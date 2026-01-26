Малкин установил уникальный рекорд «Питтсбурга»

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первым игроком в истории клуба, который отметился заброшенными шайбами в трех гостевых матчах регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд в возрасте 39 лет.

Малкин забросил шайбы в ворота "Ванкувера" (3:2), "Эдмонтона" (6:2) и "Калгари" (4:1). В нынешнем сезоне 39-летний форвард набрал 40 очков (13 шайб + 27 передач) в 36 матчах.

Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года. Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), признавался лучшим новичком сезона Национальной хоккейной лиги (2007), самым ценным игроком регулярного чемпионата (2012), самым ценным игроком Кубка Стэнли (2009), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата (2009, 2012).