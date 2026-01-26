В КХЛ закрылось трансферное окно

Переход Клима Костина из "Авангарда" в ЦСКА и обмен между "Спартаком" и "Ак Барсом" стали наиболее заметными событиями последнего дня трансферного окна в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ожидавшиеся переходы одних из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги - канадца Максима Комтуа (московское "Динамо") и Дмитрия Яшкина ("Ак Барс") - не состоялись.

Произошедшая менее чем за три часа до закрытия окна сделка между ЦСКА и "Авангардом" вернула интерес к работе трансферного рынка, поскольку ее никто не ожидал. В Москву в обмен на Кирилла Долженкова и спортивные права на форварда Егора Афанасьева, выступающего за фарм-клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе", отправится обладатель Кубка Гагарина 2021 года Костин. 26-летний нападающий еще три года назад играл в "Эдмонтоне" и успел несколько матчей провести в одной тройке с капитаном команды Коннором Макдэвидом, потом сыграл еще в двух клубах НХЛ и, не дождавшись там предложений, вернулся в "Авангард". В Омске Костину ярко заиграть не удалось - всего две голевые передачи за 21 матч. Тренерский штаб его отрядил в одно из низших звеньев, а в последней встрече с "Автомобилистом" он и вовсе провел на льду чуть более двух минут.

По словам генерального менеджера "Авангарда" Алексея Сопина, ЦСКА давно интересовался Костиным, а омский клуб рассчитывал получить за него хорошую компенсацию. По информации "Спорт-Экспресса", зарплата форварда в омском клубе составляла 25 млн рублей за сезон. На фоне Костина в этом году прогрессировал Долженков, который не стеснялся жестко играть против лидеров соперников. Обмен Долженкова объясняется еще и тем, что, как пишет Telegram-канал "За пределами Ленинградки", 21-летний форвард отказался подписывать с ЦСКА новый контракт и уведомил клуб о желании уехать в Северную Америку.

Одним из самых активных клубов на трансферном рынке был "Спартак". Москвичи еще в конце ноября заключили контракт с игравшим в НХЛ Александром Георгиевым, который привнес стабильность во вратарскую линию команды, а в течение последней недели работы рынка клуб постарался усилить оборону и атаку. Было подписано двустороннее соглашение с двукратным обладателем Кубка Гагарина защитником Романом Рукавишниковым, который ранее мог играть только за фарм-клуб "Спартака" "Химик", в результате обменом с "Амуром" и "Адмиралом" стан красно-белых пополнили форварды Игнат Коротких и Даниил Гутик соответственно. Последний в воскресенье в матче с "Локомотивом" (2:3 ОТ), который стал для него вторым в составе московского клуба, играл уже в первом звене и забил гол.

Перед закрытием трансферного окна "Спартак" обменял канадского форварда Нэйтана Тодда на двух хоккеистов "Ак Барса" - защитника Артемия Князева и канадского нападающего Брэндона Биро. Москвичи пожертвовали игроком одного из первых звеньев ради укрепления обороны, рассчитывая, что тот же Князев, в свое время пробовавшийся в НХЛ, перезапустит свою карьеру.

Почему не удалось обменять Яшкина и Комтуа

Решив вратарский вопрос, "Спартак" в последний день работы окна расстался с Дмитрием Николаевым, который не играл за основную команду с середины ноября. 26-летний голкипер был обменян на денежную компенсацию в "Трактор". Челябинский клуб так и не смог выменять топового голкипера и решил хоть как-то усилить вратарскую линию, забрав у "Спартака" Николаева, который постарается составить конкуренцию Сергею Мыльникову.

Шанс проявить себя в "Тракторе" получит и игрок другого столичного клуба - в обмен на денежную компенсацию из "Динамо" перешел форвард Александр Кисаков, который не играл за бело-голубых с конца декабря. Прошлогодний финалист Кубка Гагарина также усилил оборону, подписав словака Михала Чайковски, который этот сезон начинал в Швейцарии.

Состав "Авангарда" пополнил форвард Кирилл Пилипенко. Некогда один из лидеров "Северстали", третий бомбардир в истории череповецкого клуба перестал попадать в основной состав, в последний раз сыграв за команду месяц назад. "Северсталь", как рассказал ТАСС директор клуба Николай Канаков, решила пойти навстречу игроку, расторгнув с ним контракт и, по информации, выплатит ему за расторжение 20 млн рублей. Зарплата же Пилипенко в "Авангарде" до конца сезона составит всего 1,3 млн рублей.

"Адмирал", учитывая, что команда не попадает в плей-офф, решила расстаться со своими лидерами, дабы извлечь из этого выгоду. Помимо обмена Гутика в "Спартак", в СКА отправился один из ведущих защитников команды - Павел Коледов, а в "Торпедо", которое провело также ряд обменов, пускай по именам не столь значительных, - вратарь Дмитрий Шугаев и нападающий Игорь Гераськин. Петербургский клуб, в воскресенье объявивший об уходе помощников Игоря Ларионова Владимира Филатова и Максима Семенова после разгрома от "Торпедо" (0:6), взял также форварда "Сибири", двукратного обладателя Кубка Стэнли Скотта Уилсона в обмен на другого титулованного хоккеиста - победителя плей-офф НХЛ и чемпиона мира Андрея Локтионова, который также не сработался с главным тренером армейцев.

Еще за 15 дней до закрытия окна ЦСКА продал своего лучшего бомбардира Даниэля Спронга, получив за него, по информации "Чемпионата", 100 млн рублей. За армейцев нидерландец не играл с ноября, говорилось о его конфликте с рядом игроков команды. В Москву же переехал игравший за екатеринбургский клуб в прошлом сезоне защитник Ник Эберт, который должен был начать в "Автомобилисте" и нынешний чемпионат, но по личным причинам расторг контракт спустя месяц после его подписания.

Как минимум пары значимых трансферов в КХЛ дождаться не удалось. В соцсетях писалось о том, что "Динамо" искало варианты обмена для Комтуа, с которым, видимо, новый главный тренер команды Вячеслав Козлов не может до конца сработаться, учитывая его высказывания в публичном поле о штрафах игрока из-за неоправданных удалений. Но если канадец при этом продолжает оставаться игроком основного состава, то Яшкин не играет за "Ак Барс" в течение двух недель. Вполне возможно, что обменам помешала и высокая зарплата обоих игроков (70 млн рублей у Комтуа и 95 млн - у Яшкина), и теперь хоккеисты останутся в своих клубах как минимум до мая.

Рустам Шарафутдинов