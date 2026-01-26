Нападающий отреагировал на слухи про обмен из «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин после дедлайна в КХЛ отреагировал на слухи про его обмен.

© ХК «Ак Барс»

Ранее СМИ сообщали, что казанский клуб искал варианты обмена 32‑летнего хоккеиста. Период дозаявок в текущем сезоне КХЛ завершился в воскресенье.

— Одно шоу закончилось, но наше будет продолжаться, — написал Яшкин в Telegram‑канале.

В нынешнем сезоне Яшкин провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 25 (15+10) очков.

