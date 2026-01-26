Стали известны новые зарплаты защитника и нападающего «Локомотива»

Стали известны зарплаты защитника Андрея Сергеева и форварда Георгия Иванова по новым контрактам с «Локомотивом». Ранее они продлили соглашения на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Сергеев получит 118 млн рублей за два года, Иванов – 140 млн рублей.

Сергеев провел 21 матч в текущем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. 34-летний защитник пропустил три месяца из-за травмы.

В активе Иванова 23 (10+13) балла в 50 матчах. 27-летний нападающий проводит девятый сезон в составе ярославского клуба.