Стали известны новые зарплаты защитника и нападающего «Локомотива»

«Локомотив» заплатит 140 млн рублей Иванову за 2 сезона по новому контракту, Сергееву – 118 млн (Михаил Зислис)
Стали известны зарплаты защитника Андрея Сергеева и форварда Георгия Иванова по новым контрактам с «Локомотивом». Ранее они продлили соглашения на два сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Сергеев получит 118 млн рублей за два года, Иванов – 140 млн рублей.
Сергеев провел 21 матч в текущем FONBET чемпионате КХЛ и набрал 8 (1+7) очков. 34-летний защитник пропустил три месяца из-за травмы.
В активе Иванова 23 (10+13) балла в 50 матчах. 27-летний нападающий проводит девятый сезон в составе ярославского клуба.
