«Колорадо» и «Флорида» претендуют на Панарина

По информации The Athletic, «Колорадо» и «Флорида» входят в число претендентов на Артемия Панарина.

Ранее стало известно, что «Рейнджерс» не предложат 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.

«Колорадо» претендовал на Панарина в 2019 году, и, по словам источника в лиге, внутри клуба были переговоры о том, чтобы снова попытаться заполучить его на дедлайне. Если Панарин хочет получить отличный шанс на Кубок Стэнли, то «Эвеланш» – подходящий вариант.

Для сделки с «Флоридой» основным препятствием станет потолок зарплат. «Пантерс» в очень сложном положении, и это при том, что Барков находится в долгосрочном списке травмированных», – сказано в тексте.