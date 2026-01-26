«Колорадо» и «Флорида» претендуют на Панарина. «Эвеланш» интересовались форвардом в 2019-м (The Athletic)
По информации The Athletic, «Колорадо» и «Флорида» входят в число претендентов на Артемия Панарина.
Ранее стало известно, что «Рейнджерс» не предложат 34-летнему россиянину новый контракт. Соглашение форварда с зарплатой 11,6 млн долларов в год рассчитано до конца этого сезона.
«Колорадо» претендовал на Панарина в 2019 году, и, по словам источника в лиге, внутри клуба были переговоры о том, чтобы снова попытаться заполучить его на дедлайне. Если Панарин хочет получить отличный шанс на Кубок Стэнли, то «Эвеланш» – подходящий вариант.
Для сделки с «Флоридой» основным препятствием станет потолок зарплат. «Пантерс» в очень сложном положении, и это при том, что Барков находится в долгосрочном списке травмированных», – сказано в тексте.
