Агент оценил перспективы замены Ларионова в СКА

Агент Шуми Бабаев в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ высказался о положении петербургской команды в текущем сезоне КХЛ.

© ХК СКА

Армейцы занимают восьмое место в Западной конференции. 24 января СКА уступил «Торпедо» в гостях со счетом 0:6. Армейцы проиграли четыре матча подряд.

— СКА идет восьмым в Западной конференции. Как думаете, Ларионов не оправдывает ожидания руководства?

— Насколько я знаю, задача была поставлена простая: попасть в плей-офф. На сегодняшний день они выходят в плей-офф. С этой стороны задача выполняется. У них постоянно идут какие-то движения в тренерском штабе, значит их что-то не устраивает. Взяли Бабенко, начали выигрывать. Стали проигрывать, уволили двоих (Филатова и Семенова – «Спорт День за Днем»). Постоянно ищут моменты, из-за чего идут эти неудачи.

В моем понимании, СКА, конечно, должен быть в лидерах. Мы привыкли к этому. Восьмое место как-то не очень гармонирует с названием клуба. Еще игры есть. Возможно, была сделана ставка, что к плей-офф начнут набирать ход, и там уже заиграют.

— Если СКА решит уволить Ларионова, кто из тренеров, на ваш взгляд, будет оптимальной заменой?

— В системе СКА я такого тренера не вижу. Тренера надо подбирать в зависимости от того, что хочет руководство. Пока нет целостности игры СКА, поэтому трудно понять, какой тренер им нужен.

— Как вам вариант с возвращением Ильи Воробьева или Алексея Кудашова?

— Оба работали в СКА. Они – антагонисты. Вопрос, надо ли им возвращаться. Воробьев играет в атакующий хоккей, а Кудашов – в оборонительный хоккей. Надо ли клубу вернуться к кандидатурам, которые уже были в СКА. Однозначно я считаю, что это уже должен быть российский специалист. У нас много опытных ребят. Не надо смотреть на зарубежный рынок. Нужен тот, у кого будет хорошая атака, но при этом вменяемая оборона, чтобы был результат.

Воробьев был уволен в апреле 2025 года из ЦСКА, а Кудашов – из «Динамо» в ноябре 2025 года.

Ларионов возглавил СКА в июне 2025 года. Контракт с ним заключен по схеме «1+1».