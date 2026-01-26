Генменджер «Сибири»: клуб был заинтересован в нападающем Гутике

Генменджер «Сибири» Меркулов заявил, что клуб был заинтересован в нападающем Гутике до его обмена в «Спартак»
Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил «Матч ТВ», что новосибирский клуб был заинтересован в нападающем Данииле Гутике, но не смог договориться с «Адмиралом».
Ранее в СМИ появилась информация, что до обмена Гутика из «Адмирала» в «Спартак» хоккеистом интересовались «Сибирь» и «Салават Юлаев».
— Могу подтвердить, что мы были заинтересованы в Гутике, но не получилось договориться, — сказал Меркулов «Матч ТВ».
Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Бывший тренер «Сочи» Морено: «Утверждать, что ChatGPT определяет тактику или план на матч, — абсурд»
Генменджер «Сибири» Меркулов заявил, что клуб был заинтересован в нападающем Гутике до его обмена в «Спартак»
Менеджер Кравцов: «До 16 февраля должны договориться о бое Гаджимгомедова и Ла Круса — или уйдем на торги»
Бывший тренер «Сочи» Морено: «Утверждать, что ChatGPT определяет тактику или план на матч, — абсурд»
Генменджер «Сибири» Меркулов заявил, что клуб был заинтересован в нападающем Гутике до его обмена в «Спартак»
Менеджер Кравцов: «До 16 февраля должны договориться о бое Гаджимгомедова и Ла Круса — или уйдем на торги»