Генменджер «Сибири»: клуб был заинтересован в нападающем Гутике

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил «Матч ТВ», что новосибирский клуб был заинтересован в нападающем Данииле Гутике, но не смог договориться с «Адмиралом».

© КХЛ

Ранее в СМИ появилась информация, что до обмена Гутика из «Адмирала» в «Спартак» хоккеистом интересовались «Сибирь» и «Салават Юлаев».

— Могу подтвердить, что мы были заинтересованы в Гутике, но не получилось договориться, — сказал Меркулов «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.