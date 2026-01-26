"Динамо" уступило по пенальти китайскому "Чэнду Жунчэн"

"Динамо" проиграло "Чэнду Жунчэн" в контрольной игре по итогам серии пенальти (1:1, 3:4 - по пенальти).

© ФК "Динамо"

Москвичи пропустили на 29-й минуте, однако сумели отыграться спустя всего десять минут. После передачи хавбека Антона Миранчука отличился защитник Хуан Хосе Касерес.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее оказались соперники бело-голубых 3:4.

Товарищеские матчи

Голы: Касерес, 39 - Жусса, 29.

"Динамо": Расулов, Касерес, Маричаль, Исаев, Фернандес, Миранчук, Рубенс, Бителло, Нгамалё, Сергеев, Тюкавин.

2 тайм: Кудравец, Зайдензаль, Осипенко, Кутицкий, Скопинцев, Мирошниченко, Фомин, Маринкин, Окишор, Бабаев, Маухуб.