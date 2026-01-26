«Сибирь» вырвала победу у «Торпедо», забросив три шайбы на последней минуте

Сегодня, 26 января, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало новосибирскую «Сибирь». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 4:2.

На седьмой минуте нападающий «Торпедо» Егор Виноградов забил первый гол. На 18-й минуте форвард Амир Гараев удвоил преимущество нижегородцев. На 25-й минуте нападающий Сергей Широков сократил отставание «Сибири». На последней минуте защитник новосибирцев Егор Аланов сравнял счёт. За 21 секунду до конца матча форвард Архип Неколенко вывел гостей вперёд. За 17 секунд до завершения встречи защитник Тимур Ахияров забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 4:2.

В следующем матче «Торпедо» примет череповецкую «Северсталь» 28 января, а на следующий день «Сибирь» дома сыграет с минским «Динамо».