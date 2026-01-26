ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ

Московский ЦСКА добился домашней победы над череповецкой «Северсталью» (4:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

© ПХК ЦСКА

В первом периоде у армейцев в течение стартовой десятиминутки отличились Павел Карнаухов и Денис Гурьянов, после чего гости заменили вратаря — место Константина Шостака занял Всеволод Скотников. Далее череповчанам удалось отыграть одну шайбу — забил Кирилл Танков.

В концовке третьего периода отличился форвард ЦСКА Иван Дроздов, в пустые ворота также забил Виталий Абрамов. Окончательный результат на последней минуте установил Танков, оформив дубль.

ЦСКА набрал 58 очков и занимает 6‑е место в Западной конференции, «Северсталь» с 66 очками идет третьей.