«Спартак» дома крупно победил «Ладу», забросив шесть шайб

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Спартака» голы забили Никита Коростелёв (дубль), Павел Порядин, Герман Рубцов, Люк Локхарт, Александр Беляев. У «Лады» шайбы на счету Андрея Алтыбармакяна и Артёма Земчёнка.

«Спартак» одержал вторую победу над «Ладой» в сезоне. У команд запланировано ещё две встречи в регулярке.

В следующей игре Континентальной хоккейной «Спартак» сыграет дома со СКА 30 января. «Лада» в этот же день встретится в гостях с «Локомотивом».