Кучеров первым из россиян набрал 80 очков в сезоне НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров первым среди российских игроков достиг отметки в 80 очков в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

© Соцсети

В домашнем матче регулярного чемпионата против "Юты" (2:0) на счету Кучерова два результативных паса. Вв его активе 26 голов и 54 передачи в 47 играх сезона. Больше него набрали только канадские форварды Коннор Макдэвид (33+59) и Натан Маккиннон (38+50), которые выступают за "Эдмонтон" и "Колорадо" соответственно.

Ворота "Тампы" в матче с "Ютой" защищал голкипер Андрей Василевский. Россиянин отразил 28 бросков и был признан первой звездой встречи. Вратарь во второй раз за сезон смог сохранить ворота в неприкосновенности.

"Тампа" возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 70 очками в 51 матче. "Юта" занимает 4-е место в Центральном дивизионе, набрав 58 очков по итогам 52 игр. В следующем матче "Тампа" в ночь на 30 января по московскому времени примет "Виннипег", "Юта" двумя днями ранее сыграет в гостях против "Флориды".