«Эдмонтон» установил уникальный рекорд НХЛ с участием защитников

«Эдмонтон Ойлерз» в последних двух матчах одержал две победы, в которых хет-трики оформили защитники канадского клуба. Во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (6:5 ОТ) три шайбы на свой счёт записал игрок обороны Эван Бушар. В игре с «Анахайм Дакс» (7:4) хет-трик оформил Маттиас Экхольм.

Как сообщает Sportsnet на своей странице в социальной сети Х, «Эдмонтон» стал первой командой в Национальной хоккейной лиге, где в двух встречах подряд хет-трики оформили защитники.

«Нефтяники» с 62 очками после 54 встреч занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Эдмонтон» на своём льду примет «Сан-Хосе Шаркс» 30 января.