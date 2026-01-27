Защитник «Северстали» ответил на обвинения в симуляции

Защитник «Северстали» Никита Камалов высказался по поводу удаления нападающего ЦСКА Дениса Гурьянова в матче Фонбет чемпионата КХЛ (2:4).

Эпизод произошел во втором периоде, когда Гурьянов занес клюшку между ног Камалову. Ситуацию прокомментировал главный тренер ЦСКА Игорь Никитин: «Как говорил президент, появились люди с низкой социальной ответственностью. В ЦСКА это запрещено. В наше время даже двух минут не давали».

– Игорь Никитин на пресс‑конференции чуть ли не в симуляции вас обвинил в эпизоде с Гурьяновым? Что можете сказать о том моменте?

– Удивительно слышать от Игоря Валерьевича такие слова. Видимо, когда он играл сам, ему не попадало по «бубенцам» и они не «звенели».

Неприятно слышать, что меня обвиняют в симуляции, никогда этим не занимался и не собираюсь заниматься. Бог ему судья за эти слова.

– Были слова и про человека с низкой социальной ответственностью. Насколько вас это задело?

– Меня задело? Да нет, все по правилам же было.

Такое симулировать тяжело, особенно когда у тебя «звенят колокола» и ты ничего сделать не можешь. Думаю, мужчины меня прекрасно поймут, – сказал Никита Камалов.