Минское «Динамо» зарегистрировало новый контракт с Анасом на два года. Форвард лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 59 очками

Минское «Динамо» сообщило о регистрации нового контракта с нападающим Сэмом Анасом.

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим
Договор рассчитан на два года. Ранее клуб информировал о достижении договоренности с форвардом.

На данный момент Анас является лидером гонки бомбардиров этого сезона, набрав 59 (23+36) очков при полезности плюс 19 в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

