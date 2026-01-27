Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим

Минское «Динамо» зарегистрировало новый контракт с Анасом на два года. Форвард лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 59 очками
Минское «Динамо» сообщило о регистрации нового контракта с нападающим Сэмом Анасом.
Договор рассчитан на два года. Ранее клуб информировал о достижении договоренности с форвардом.
На данный момент Анас является лидером гонки бомбардиров этого сезона, набрав 59 (23+36) очков при полезности плюс 19 в 48 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
