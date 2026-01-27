Фетисов о «Динамо» Минск: «Странная история, когда с тренером, создавшим хорошую команду, не согласовываются решения. Какая-то глупость»
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о ситуации в минском «Динамо».
Ранее после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) главный тренер команды Дмитрий Квартальнов оценил переход нападающего Райана Спунера: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты».
Генеральный менеджер клуба Олег Антоненко прокомментировал высказывание тренера следующим образом: «Агентским историям положен конец. Тренер хотел Данилу Квартальнова, но клуб взял Спунера – это эффективнее подписания племянника».
«Когда команда хорошо играет, есть последняя возможность ее доформировать, и решения с тренером, создавшим хорошую команду, не согласовываются, это странная история и какая-то глупость. Тем более все это ушло в публичную сферу. Надеюсь, что это не повредит команде и позволит ей нацелиться на хороший результат. Такие вещи не приняты в профессиональном хоккее, по крайней мере в том, в котором я жил и состоялся», – сказал Фетисов.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости