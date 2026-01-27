Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о ситуации в минском «Динамо».

Ранее после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) главный тренер команды Дмитрий Квартальнов оценил переход нападающего Райана Спунера: «Не знаю, что он будет делать в минском «Динамо». Еще один романтик присоединился. Нам нужные другие хоккеисты».

Генеральный менеджер клуба Олег Антоненко прокомментировал высказывание тренера следующим образом: «Агентским историям положен конец. Тренер хотел Данилу Квартальнова, но клуб взял Спунера – это эффективнее подписания племянника».