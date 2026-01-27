Экс-хоккеист Кожевников прокомментировал игру СКА

Бывший нападающий сборной Советского союза Александр Кожевников прокомментировал игру петербургского СКА в текущем сезоне КХЛ.

© ХК СКА

«В СКА пришёл новый тренер и стал менять игру команды. Идёт перестройка. Хоккеисты приспосабливаются к его требованиям. По именам состав у СКА неплохой. Но пока им чего-то не хватает для достижения результата» - сказал Кожевников.

В таблице Западной конференции КХЛ СКА занимает восьмое место с 53 очками на своём счету после 47 игр. Армейцы одержали 24 победы и проиграли 23 матча. В январе петербургская команда проиграла четыре матча подряд, три из которых были домашними. После поражения от «Торпедо» 24 января клуб принял решение уволить двух помощников главного тренера Игоря Ларионова – Владимира Филатова и Максима Семёнова. Сам Ларионов тоже становится объектом критики.

Дальше СКА сыграет против ярославского «Локомотива», московских «Спартака» и ЦСКА. Несмотря на сложности, петербуржцы имеют отрыв от 9 место в таблице конференции – 10 очков от «Шанхайских Драконов».

Игорь Ларионов возглавляет СКА с июня 2025 года.