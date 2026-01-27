Призер Олимпийских игр пополнил тренерский штаб СКА

В тренерский штаб СКА вошёл Борис Миронов, сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Миронов — воспитанник ЦСКА, за взрослую команду москвичей дебютировал в 17 лет в сезоне-1988/1989. Следующие четыре года выступал за армейцев столицы, периодически получая практику в фарм-клубах – СКА МВО и ЦСКА-2. Летом 1993 года отправился в НХЛ, подписав контракт с «Виннипег Джетс». Уже по ходу дебютного регулярного чемпионата был обменян в «Эдмонтон Ойлерз», по итогам сезона включён в сборную лучших новичков лиги. Также в НХЛ выступал за «Чикаго Блэкхоукс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». За 11 сезонов в НХЛ провёл 741 матч и набрал 323 (81+242) очка.

Приостановил карьеру после сезона-2003/2004, но вернулся на лёд в 2006-м, подписав контракт с чеховским «Витязем». Также в роли играющего тренера выступал за ХК «Рысь» и «Крылья Советов». Завершил карьеру хоккеиста в 2010 году в статусе серебряного и бронзового призёра Олимпийских игр, победителя молодёжного и юниорского чемпионатов мира, а также серебряного призёра МЧМ и ЮЧМ, чемпиона СССР и обладателя Кубка Шпенглера.

В 2015 году вошёл в тренерский штаб «Красной Армии». В сезоне-2016/2017 возглавил фарм-клуб ЦСКА, привёл команду к Кубку Харламова и был признан лучшим тренером сезона в МХЛ. Следующий год провёл во главе чеховской «Звезды» в ВХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге работал в штабе «Нефтехимика», полтора сезона возглавлял «Спартак», был помощником главного тренера в «Тракторе» в сезоне-2024/2025: помог челябинцам выйти в финал Кубка Гагарина и выиграть серебряные медали КХЛ. Летом 2025-го возглавил «Ладу», однако покинул клуб на старте нынешнего регулярного чемпионата.