Голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко перенесёт операцию и больше не сыграет в сезоне

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин объявил, что вратарь канадского клуба Тэтчер Демко перенесёт операцию на бедре и больше не сыграет в сезоне. Об этом сообщает пресс-служба «косаток».

«После консультаций с нашими командными врачами и сторонними специалистами Тэтчер Демко выбыл из строя до конца года. На следующей неделе Тэтчеру предстоит операция по поводу травмы, не связанной с той, из-за которой он пропустил прошлый сезон. После реабилитации он будет готов к началу тренировочного лагеря в сентябре», — заявил Альвин.

30-летний голкипер в этом сезоне провёл за «Ванкувер» 20 игр, в которых одержал восемь побед с 89,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,9.