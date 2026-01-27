"Локомотив" обыграл СКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Ярославский "Локомотив" в гостях со счетом 3:1 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 11 644 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Шалунов (1-я, 60-я минуты) и Александр Радулов (34). У проигравших отличился Рокко Гримальди (60).

Матч был приурочен к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Встреча началась в 19:44 мск, символизируя год снятия блокады. Хоккеисты СКА провели матч в специальной форме с надписью "Ленинград". Перед началом игры на арене прошло представление, посвященное памятной дате.

Соперники провели пятый очный матч в сезоне. В четырех играх сильнее были игроки "Локомотива", СКА одержал одну победу.

"Локомотив" является лидером Западной конференции КХЛ, ярославская команда набрала 69 очков в 51 матче. СКА идет на восьмом месте на Западе с 53 очками после 48 встреч. В следующем матче "Локомотив" 30 января примет тольяттинскую "Ладу", СКА в этот же день на выезде сыграет с московским "Спартаком".