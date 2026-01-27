Форвард «Питтсбурга» Раст дисквалифицирован на три матча за удар в голову

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст дисквалифицирован на три матча за удар в голову форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

© Кадр видео

Инцидент произошёл в третьем периоде матча с «Ванкувер Кэнакс», в котором «Питтсбург» одержал победу со счётом 3:2. В эпизоде Раст получил малый штраф. Бёзер впоследствии был внесён «Кэнакс» в список травмированных.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги у Раста 39 (18+21) очков в 47 встречах регулярки.