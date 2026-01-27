Игорь Ларионов ответил на слухи о приходе Леонида Тамбиева в СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов назвал слухами разговоры о том, что его может сменить Леонид Тамбиев, возглавлявший «Адмирал».

Во вторник петербуржцы уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ. СКА потерпел пятое поражение подряд.

— Многие СМИ отправляют в СКА Тамбиева. Что скажете?

— Многие вещи, что происходят в прессе…. Не надо верить тому, что пишут. У нас и Хайруллина куда‑то отправляли. Не будем на этом спекулировать.

— Не ощущаете, что следующим на выход будете вы?

— Многие вещи, которые от меня не зависят, не могу комментировать. Опасаюсь или нет — это от меня не зависит. Стараешься выполнять работу каждый день, а что будет дальше никто не знает.

— Нет ли ощущения, что теряете контроль над командой?

— Не думаю, что теряю. Могу взять на себя ответственность и сказать, что команда проигрывает, я плохой тренер, не даю кому‑то играть. Это не так. Игрок, выходящий на лед, должен делать свою работу честно. Если это нечестно, это видно невооруженным взглядом. Можно увольнять наставника, помощника, игроки должны выполнять работу честно. Можно проиграть. Но если нет страсти, это заметно. Особенно нам, тренерам.

— Согласовали кандидатуру Бориса Миронова с руководством?

— Нет. Спросили, есть ли кандидатура. Когда сезон подходит к концу, найти специалиста, который в наличии, не так просто. Я предложил, позвонил Борису. Он сказал, что с удовольствием приедет до конца сезона. Не сомневаюсь, что как только он войдет в команду, многие вещи поправим.

— Будет еще усиливаться тренерский штаб?

— Если будут специалисты, которые могут помочь, то почему нет? — передает слова Ларионова корреспондент «Матч ТВ».

Команда Ларионова с 53 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 30 января сыграет в гостях против московского «Спартака».

