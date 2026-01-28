Овечкин обновил рекорд НХЛ, забросив 919-ю шайбу в регулярных чемпионатах

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сиэтлом" и обновил собственный рекорд по количеству голов.

Овечкин отличился на 43-й минуте. После его гола счет стал 3:1 в пользу "Сиэтла". Россиянин забросил 919-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и является рекордсменом по этому показателю.

Овечкину 40 лет. С 2005 года он выступает за "Вашингтон". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола). В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли.