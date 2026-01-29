Обладатель Кубка Стэнли сделал выбор между Овечкиным и Гретцки

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл в Уэйна Гретцки россиянину Александру Овечкину.

Халл назвал Гретцки непревзойденным хоккеистом всех времен, независимо от рекорда Овечкина. Он отметил уникальное игровое чутье Гретцки: он мог перехитрить соперников, заманив их на один фланг и внезапно развернув атаку в противоположную сторону, где защита оказывалась пустой. Легендарный форвард подбирал шайбу у своих ворот, предвидел игру наперед и раздавал передачи «вслепую».

Овечкин забил 996 голов с учетом плей-офф в НХЛ. Чтобы догнать Гретцки по этому показателю, на счету которого 1016 голов, россиянину осталось забросить ровно 20 шайб.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В апреле прошлого года он побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.