Фетисов рассказал, что поможет Овечкину побить рекорд Гретцки

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказал мнение, что пауза, связанная с Олимпийскими играми, может помочь нападающему и капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину в гонке за рекордом Уэйна Гретцки по количеству забитых шайб в НХЛ с учётом плей-офф.

«Надеюсь, Овечкин в этом году побьёт абсолютный рекорд Гретцки. Это будет нереально сложно, но, думаю, Саше поможет олимпийский брейк. Нас туда не пустили, но это иронично может сыграть в его пользу. Саша успеет отдохнуть и одновременно подготовиться к финальной стадии сезона», – заявил Фетисова.

В последнем матче «Вашингтона» против «Сиэтл Кракен» (1:5) Овечкин забил гол. Эта шайба стала 996-й в его карьере в НХЛ с учётом игр плей-офф. Ему осталось 20 шайб до рекорда Гретцки (1016 шайб).

6 апреля 2025 года Овечкин уже превзошёл «вечный» рекорд Гретцки по количеству голов, забитых в регулярных чемпионатах.

«Вашингтон» с 57 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Следующая игра команды состоится в ночь на 30 января против «Детройт Ред Уингз».

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля; Александр Овечкин в них участия не примет.