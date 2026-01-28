Плющев раскритиковал Ларионова за конфликт с Локтионовым в СКА

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющёв высказался о конфликте между главным тренером СКА Игорем Ларионовым и нападающим Андреем Локтионовым, в результате которого хоккеист был обменян в «Сибирь».

«Ты не педагогикой занимайся, ты должен понимать, что работаешь со взрослыми людьми, уже устоявшимися. И если они тебя недопонимают, то разберись с ними один на один, а не устраивай какие-то выволочки перед всей командой. Естественно, опытный игрок этого терпеть не будет. Не знаю, на каких тонах они разговаривали, возможно, там и другими словесами обменивались. Мне это непонятно совершенно. Ты берёшь игрока и должен за него отвечать. Ты его выдернул из другой инфраструктуры. Ты ему дал какие-то обещания, перспективы. И вдруг во всех проблемах команды почему-то виноват этот или тот игрок. А почему не виноваты вы, ребята? Там у него поменялся, насколько я понял, тренерский штаб уже дважды. Игроков поменяли. Они ранее отказались от многих игроков, которые могли помочь СКА, а он сказал, что «мы сами с усами, всё решим». Ну и решайте тогда», — цитирует Плющева «Татар-информ».