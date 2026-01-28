Нападающий «Авангарда» посетил исправительную колонию в Омске

Якупов посетил исправительную колонию в Омске. Форвард «Авангарда» открыл финал Кубка УФСИН
Форвард «Авангарда» Наиль Якупов побывал на экскурсии по территории исправительной колонии №3 в Омске и открыл финал переходящего Кубка хоккейной лиги УФСИН.
«Наградили участников, пообщались. Увидел важную социальную составляющую: даже в колонии люди занимаются спортом. Это про здоровый образ жизни и более быстрое возвращение в привычную жизнь. Посмотрел на условия, увидел распорядок, систему. Реально есть многое, чтобы вернуться в социум без потерь. Узнал, что многие работают и зарабатывают, кто-то осваивает новую профессию. Возможность обучаться есть. По глазам многих видно, что они готовы исправляться. Искренне желаю, чтобы те, кто хотел исправить свои ошибки, получил такую возможность», – написал Якупов в соцсетях.
