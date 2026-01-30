Нападающий СКА рассказал о давлении на главного тренера Ларионова

Нападающий СКА Никита Дишковский в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Алексеем МИХАЙЛОВЫМ рассказал о давлении на главного тренера петербургской команды Игоря Ларионова на фоне неудачных результатов.

© ХК СКА

СКА проиграл в пяти последних матчах регулярного чемпионата КХЛ. 27 января «Спорт-Экспресс» сообщил, что экс-наставник «Адмирала» Леонид Тамбиев может сменить Ларионова на посту главного тренера петербургских армейцев. 29 января стало известно, что Тамбиев провел первую тренировку в качестве ассистента Ларионова в СКА.

– В каком настроении внутри команды сейчас пребывает Ларионов? На фоне неудачных результатов СКА пошли различные слухи относительно его будущего в команде…

– Он не меняется, все то же самое. Говорит те же правильные вещи, которые говорил всегда. Единственное, что нам просто нужно прислушиваться и выполнять указания.

– Со стороны видите, что на главного тренера СКА сейчас оказывается моральное давление?

– Да, по-любому оказывается. Но он хорошо с этим справляется, не переносит это на нас, но и мы должны понимать всю ситуацию и выжимать из себя.

– Лично тебе комфортно работать с Ларионовым?

– Мне – максимально комфортно. В целом, я думаю, всем понятно, что от нас надо. Каждый знает свою роль в команде, и каждый знает, зачем он тут. Здесь люди не просто так собрались. Мы просто должны выходить, делать свою работу правильно и без равнодушия.

– Все ли требования главного тренера тебе понятны?

– Да, все четко, понятно, доходчиво. Просто нужно чуть-чуть еще частичку себя вложить в каждое действие свое.

На данный момент армейцы занимают 8-е место в Западной конференции (53 очка), опережая идущий девятым «Шанхай Дрэгонс» на 8 очков. В плей-офф выходят по восемь лучших команд каждой из двух конференций.