Плющев поделился мнением о переходах игроков в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением об обмене Клима Костина из «Авангарда» в ЦСКА.

© Sports.ru

– Вы помните, каким был Клим Костин в КХЛ до перехода за океан и каким он был там – и каким после возвращения? Его сейчас можно вообще рассматривать как усиление для ЦСКА?

– Парень в достаточно игровом возрасте находится, амбиции есть. И, наверное, надежда на то, что он попытается доказать свою значимость на площадке. Он попробует доказать всем, что не его «заслуга», что не получилось в НХЛ. Что были какие-то объективные причины. Игрок все-таки, наверное, не проходящий, а для плей-офф. Это необходимый игрок.

Другой вопрос, насколько вообще идет тасовка составов. Иногда одна команда начинает в одном составе, заканчивает в другом. Знаете, один ваш коллега писал аналитику, что у тренера должно быть чутье на игроков. И я с ним совершенно согласен. Если тренер берет методом тыка, типа «сегодня ты нужен, завтра я смотрю – ты не нужен, есть кто-то лучше», как сорока-воровка: что заблестело, то и взяли.

Ну у нас же в истории КХЛ уже был такой клуб, который хватал сразу все, но никак ничего не мог выиграть. Хотя составы были великолепные. Я не знаю, кто чем руководствовался, – сказал Плющев.