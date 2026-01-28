СКА впервые в КХЛ провёл две серии из пяти поражений в одном сезоне

СКА после поражения от «Локомотива» (1:3) 27 января продлил свою неудачную серию до пяти матчей.

Как сообщает пресс-служба СКА, впервые в КХЛ на счету армейского клуба две серии из пяти поражений в одном сезоне. В текущем чемпионате первая из них длилась с 29 сентября по 8 октября, нынешняя началась 16 января. Ранее в предыдущих чемпионатах были серии из четырёх и пяти поражений – это произошло в прошлом сезоне.

Напомним, команда с берегов Невы после 48 матчей набрал 53 очка. Отметим, что подопечные Игоря Ларионова занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.