В КХЛ отреагировали на информацию о задолженностях в ХК «Сочи»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги отреагировала на информацию о задолженностях в ХК «Сочи». Ранее в СМИ сообщали о том, что задержки по зарплате начались до Нового года. В январе тренерский штаб и персонал получили выплаты в урезанном виде.

© КХЛ

«ХК «Сочи» проинформировал КХЛ о наличии задолженности, ситуация находится на контроле лиги. Клуб планирует погасить задолженность в ближайшее время, лига на связи с руководством клуба по этому вопросу», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

«Сочи» с 35 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.