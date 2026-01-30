Хоккеист ЦСКА рассказал о работе с тренером Юшкевичем

Хоккеист ЦСКА Мак Холлоуэлл рассказал «Матч ТВ», что тренер защитников армейской команды Дмитрий Юшкевич не запрещает ему играть в атаке, но просит не забывать об игре в обороне.

© Матч ТВ

Холлоуэлл выступает за ЦСКА с середины декабря, ранее он играл «Ладу». Юшкевич вместе с главным тренером Игорем Никитиным летом перешел в ЦСКА из «Локомотива».

— Что вы можете сказать о работе с Дмитрием Юшкевичем?

— Учитывая, что я небольшого роста, он просит меня играть от своих сильных сторон. Я должен быть быстрым, первым успевать к шайбе и отдавать ее нападающим. ЦСКА — очень профессиональный клуб. Здесь есть стандарты, которым необходимо соответствовать. Неважно, играешь ты в первом или четвёртом звене. Если не соответствуешь стандартам, не будешь играть.

Нам (защитникам) не запрещают идти в атаку, тем более что мне нравится там играть, но Юшкевич говорит, что в первую очередь надо не забывать о защите, — сказал Холлоуэлл «Матч ТВ».

27‑летний канадец провел за ЦСКА 14 матчей, набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности "+4».

Прямые трансляции матчей Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.