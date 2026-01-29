Экс-нападающий «Автомобилиста» перешел в швейцарский клуб

Бывший нападающий «Автомобилиста» Кертис Волк подписал контракт с «Лугано» из чемпионата Швейцарии до конца сезона.

32-летний форвард ранее расторг соглашение с клубом FONBET КХЛ по согласию сторон без взаимных финансовых выплат.

Волк выступал за клуб из Екатеринбурга с 2022 года. Он провел 185 матчей и набрал 101 (36+65) очков.

В текущем сезоне в его активе 30 матчей за «Автомобилист» и 11 (6+5) результативных действий при полезности «минус 6».