Плющев поделился мнением о работе генменеджера «Трактора»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о работе генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова.

– «Трактор» значительно ослаб по сравнению с прошлым сезоном. Оказалось, что Алексей Волков не такой уж гениальный менеджер, как говорили?

– Ну, я, честно сказать, и не считал, что Леша гениальный менеджер. Я не знаю, по своему усмотрению или по усмотрению тренерского штаба он формировал команду. Но, по крайней мере, когда у них в середине сезона уезжает из команды главный тренер по состоянию здоровья, а через месяц всплывает в другой команде в Швейцарии – видимо, подлечиться… Наверное, есть для этого дела какие-то другие причины.

Я могу так сказать: «Трактор» давным-давно должен был быть в лидерах Востока. Но почему-то ему мешают раскрыться какие-то факторы. Там есть своя хорошая школа, там много своих игроков, которые играют еще за свое имя, потому что они по Челябинску ходят, их все знают. Ребята, которые не просто за фантики играют.

И, естественно, с такой командой вообще-то работать очень интересно. Ну и сложно иногда бывает. Но Волков не совсем удачно сработал. Это, в общем-то, факт, – сказал Плющев.